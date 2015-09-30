Керри поделился подробностями встречи Обамы и Путина: лидеры хотят урегулировать ситуацию в Украине

Об этом он сказал в эфире телеканала MSNBS.

Керри отметил, что во время встречи президента США Барака Обамы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Нью-Йорке разрешение кризиса в Украине было первой темой разговора, которой уделили значительное количество времени, хотя оба лидера большое внимание также уделили ситуации в Сирии.

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Секретарь Госдепартамента США заявил, что лидеры хотят урегулировать ситуацию в Украине.

"Я думаю, что существует путь, о котором мы вели разговор относительно того, что мы будем пытаться принимать меры для решения некоторых нерешенных вопросов для полного внедрения "Минска" во время этой важной встречи 2 октября в Париже при участии президента Олланда, канцлера Меркель и Путина", - заявил Керри.

В связи с этим он подчеркнул, что "будем надеяться, что мы сможем работать на протяжении следующих трех месяцев, потому что есть потенциал попытаться достичь прогресса в Украине, если люди захотят взаимодействовать".

Как сообщал УНИАН, Обама и Путин провели встречу 28 сентября в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным Канцлером Германии, президентом Франции и президентом России, во время которой было договорено о встрече в «нормандском формате» 2 октября.