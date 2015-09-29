Обама и Путин завершили закрытую встречу

Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась почти в два раза больше, чем было запланировано, сообщают РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин заявил, что встреча с американским коллегой Бараком Обамой была очень полезной и очень откровенной.

"Что касается сегодняшней встречи, то она была очень полезной и — что особенно приятно — очень откровенной", — заявил Путин после встречи.

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Российский президент отметил, что отношения между РФ и США, к сожалению, на низком уровне, пишет ТАСС.

Путин отметил, что обсуждал с Обамой тему борьбы с "Исламским государством" в Сирии. Также он рассказал, что обсудил с Обамой ситуацию в Украине. По его словам, и по Украине, и по Ближнему Востоку у них есть много совпадающих позиций.

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"Наши американские партнеры достаточно ясно изложили свою позицию по очень многим вопросам, в том числе по урегулированию ситуации в Украине и по сирийской тематике", — цитирует Путина РИА Новости.