Сегодня впервые в истории Совета Европы пройдет "Крымский день"

В Совете Европы 30 сентября пройдет «Крымский день» – мероприятия, посвященные ситуации в Крыму.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский в Facedook.

«Сегодня начинается первый в истории Совета Европы праздник под названием «Крымский день». Надеюсь, мы сможем показать уровень и профессионализм. Так как это последняя сессия ПАСЕ в этом году, то провести мы её должны достойно. Так, чтобы в январе во время голосования за продление санкций в отношении России, депутаты помнили, за что мы наказываем агрессора», - написал он.

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Так, по его словам, планируется проведение «круглого стола» «Права человека в оккупированном Крыму», фотовыставка «Борьба сквозь века» и культурная программа с представлением известных крымских артистов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Европейские страны также не признают аннексию Крыма.

РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».