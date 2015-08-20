Путин рассказал об угрозе "дестабилизации" ситуации в оккупированном Крыму со стороны внешних сил

Об этом заявил президент России Владимир Путин на так называемом совещании по обеспечению безопасности в Крыму, передают Новости Крыма.

«Очевидно, что сохраняется угроза со стороны внешних сил тем или иным образом дестабилизировать ситуацию на полуострове – может быть, разыграть националистическую карту, либо, воспользовавшись теми или иными ошибками, просчетами, неэффективными действиями власти, направить справедливую озабоченность граждан в деструктивное русло», - подчеркнул президент страны-агрессора.

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По его словам, «в некоторых столицах откровенно по этому поводу говорят, говорят и о необходимости проведения подрывной деятельности, формируются соответствующие структуры, вербуются и готовятся кадры для осуществления диверсий, актов саботажа для ведения радикальной пропаганды».

По мнению Путина, цель этих действий очевидна: «Раскачать ситуацию, помешать нормальной жизни людей, социально-экономическому развитию региона».

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Как сообщал УНИАН ранее, президент РФ Владимир Путин в Крыму заявил, что борцы за права крымских татар хотят "реализовать свои политические амбиции и получить иностранные гранты".