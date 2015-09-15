В НАТО заявили о фиаско России в информационной войне против Запада

Об этом заявила одна из руководителей департамента публичной дипломатии НАТО Герлинда Нигус, передает "Европейская правда".

В частности, несмотря на то, что российские пропагандистские тезисы часто находят поддержку в европейских странах, по ее словам, нельзя говорить о полном успехе РФ.

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"Посмотрите на опрос – критическое отношение к России существенно возросло! В моей стране, Германии, более 70% людей очень критически настроены к современной России и политике Путина. 2-3 года назад этого не было и близко", - отметила Нигус. В других странах, по ее словам, схожая ситуация.

"И чем дальше, тем более очевидным для широких кругов становится то, насколько Россия основывается на собственной лжи, как настойчиво она пытается сбить нас с толку, запутать и, в конце концов, сделать неспособными на собственные выводы", - отметила представитель НАТО.

Однако, по ее словам, Западу не стоит прекращать борьбу с российской пропагандой, поскольку там даже до сих пор не совсем очевидно, что такое "российские СМИ".