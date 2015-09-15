В НАТО заявили о фиаско России в информационной войне против Запада
Сейчас трудно говорить об успехе информационной войны, которую Россия ведет против Запада.
Об этом заявила одна из руководителей департамента публичной дипломатии НАТО Герлинда Нигус, передает "Европейская правда".
В частности, несмотря на то, что российские пропагандистские тезисы часто находят поддержку в европейских странах, по ее словам, нельзя говорить о полном успехе РФ.
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"Посмотрите на опрос – критическое отношение к России существенно возросло! В моей стране, Германии, более 70% людей очень критически настроены к современной России и политике Путина. 2-3 года назад этого не было и близко", - отметила Нигус. В других странах, по ее словам, схожая ситуация.
"И чем дальше, тем более очевидным для широких кругов становится то, насколько Россия основывается на собственной лжи, как настойчиво она пытается сбить нас с толку, запутать и, в конце концов, сделать неспособными на собственные выводы", - отметила представитель НАТО.
Однако, по ее словам, Западу не стоит прекращать борьбу с российской пропагандой, поскольку там даже до сих пор не совсем очевидно, что такое "российские СМИ".