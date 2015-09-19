В США говорят, что довольны борьбой с коррупцией в Украине: Порошенко и Яценюк добились прогресса

Такое заявление обнародовал сегодня спикер Байдена Стивен Спектор, пишет Новое время.

По его словам, вице-президент и представители Белого дома неоднократно подчеркивали важность антикоррупционных усилий в Украине как одного из элементов экономических и политических реформ, и президент Порошенко и премьер Яценюк достигли важного прогресса в этом отношении.

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Информацию о том, что накануне представитель Белого дома показал "желтую карточку" украинским лидерам, Спектор назвал не соответствующей действительности.

"Никаких заявлений против конкретных лиц не было, - отметил Спектор. - Мы продолжаем работать с правительством Украины в направлении с тем, чтобы поддержать экономические и политические реформы и безопасность страны".

Напомним, ранее со ссылкой на свои источники в США Новое время сообщило о том, что во время брифинга для журналистов советник вице-президента Майкл Карпентер сказал, что Байден раздражен масштабом коррупции в Украине.

Карпентер сказал, утверждал источник, что Белый Дом "крайне обеспокоен" тем, что уровень коррупции в Украине не падает, а сам Байден сделал "жесткое и конкретное" предупреждение президенту и премьер-министру Украины.

Если ситуация в Украине не изменится, дальнейшая поддержка Киева Вашингтоном окажется под угрозой, пересказал слова Карпентера источник.