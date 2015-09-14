Tpransarency International: у каждого пятого претендента на должность члена агентства по предотвращению коррупции сомнительная репутация

Об этом сообщила юрист "Tpransarency International Украина" София Ковач. "Мы разработали анализ кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Было бы странно, чтобы люди, которые впоследствии должны проверять декларации чиновников всех уровней, делали сами ошибки в декларациях. Было бы еще удивительнее, если бы один из антикоррупционных органов в государстве возглавляли люди с неоднозначным и сомнительным прошлым", - отметила она.

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"Так, к сожалению, из 23 кандидатов, которые претендуют на должности в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, у каждого 5-го мы нашли коррупционные риски - это несоответствие занимаемых должностей получаемым доходам и стиля жизни или же участие в определенных коррупционных скандалах", - заявила Ковач.

Кроме этого, по словам старшего аналитика "Transparency International Украина" Дмитрия Якимчука, некоторые претенденты на должности членов Нацагентства сами допускают ошибки в декларациях.