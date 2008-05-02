Кому выгодно блокирование Верховной Рады?

Лидер фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО убежден, что на сегодняшний день ни одна парламентская политическая сила не заинтересована в блокировании работы Верховной Рады Украины.

Такое мнение он высказал в интервью «5-у каналу».

«Я думаю, по большому счету, такое состояние никому не выгодно», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, БЮТ не выгодна такая ситуация, поскольку он имеет правительство и полноту власти, но «вопрос в полной мере не может решать».

Кроме того, заметил И.КИРИЛЕНКО, блокирование работы ВР не выгодно и фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, поскольку Президент четко заявил о намерении принимать участие в выборах главы государства, но при заблокированном парламенте он теряет рейтинг.

«Ведя спор и дискуссию, которая иногда доходит до точки кипения, мы видим проблемы в коалиции, и на этом теряют оба лидера», - сказал лидер фракции БЮТ.

При этом, отметил он, при заблокированной работе ВР теряет свой рейтинг и оппозиция, поскольку вместе со всем парламентом демонстрирует бездеятельность. «Бездеятельность показывает, что основные игроки не способны договариваться, и на этом теряют все», - добавил И.КИРИЛЕНКО.