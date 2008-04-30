Волынские коммунисты перенесли памятник Ленину к своему райкому
На прежнем месте он стоял еще при Сталине
Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в полесском райцентре Любешев на Волыни, который стоял перед районным Домом культуры, демонтировали местные коммунисты, чтобы установить перед зданием райкома партии.
Как передает корреспондент УНИАН, памятник простоял в Любешеве с 1952 года – сначала на улице Ленина, а после провозглашения независимости Украины – на улице Независимости. В последние же годы памятник наклонился, поэтому когда возникла необходимость реконструкции площади перед районным Домом культуры, местная власть решила, что памятник целесообразно снести.
Но местные коммунисты перенесли памятник с улицы Независимости и установили его перед зданием райкома КПУ – на улице Красноармейской.
В отдаленных райцентрах на Волыни осталось еще два памятника Ленину.