Волынские коммунисты перенесли памятник Ленину к своему райкому

Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину в полесском райцентре Любешев на Волыни, который стоял перед районным Домом культуры, демонтировали местные коммунисты, чтобы установить перед зданием райкома партии.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник простоял в Любешеве с 1952 года – сначала на улице Ленина, а после провозглашения независимости Украины – на улице Независимости. В последние же годы памятник наклонился, поэтому когда возникла необходимость реконструкции площади перед районным Домом культуры, местная власть решила, что памятник целесообразно снести.

Но местные коммунисты перенесли памятник с улицы Независимости и установили его перед зданием райкома КПУ – на улице Красноармейской.

В отдаленных райцентрах на Волыни осталось еще два памятника Ленину.