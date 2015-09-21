Шокин анонсировал первые громкие уголовные производства Антикоррупционной прокуратуры

Об этом он заявил в ходе первого заседания комиссии по избранию антикоррупционных прокуроров, передает корреспондент УНИАН.

"Все предложения и вся деятельность комиссии, как сегодня, так и все заседания я предлагаю проводить в режиме онлайн-трансляции, чтобы все имели возможность знать и воспринимать все решения комиссии. Возможно, будут какие-то корректировки со стороны общества или других людей, чтобы все знали, что и как делается в комиссии. Это будет залогом того, что будет выбран тот прокурор, который отвечает всем требованиям, как закона, так и профессионализма", - отметил прокурор.

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"Я уверен, что она заработает быстро и плодотворно. И уверен, что первые уголовные производства будут очень громкими и такими, какими должны быть", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада после нескольких неудачных голосований приняла закон о внесении изменений в Закон "О прокуратуре" (об усовершенствовании и особенностях применения отдельных положений) (№2667), которыми предусмотрено создание Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник неоднократно заявлял, что задержка с назначением антикоррупционного прокурора угрожает срывом работы бюро.

Сытник призвал Генпрокуратуру и Верховную Раду поторопиться с представлением кандидатур на должность антикоррупционного прокурора.

Сытник заявлял, что именно антикоррупционный прокурор будет представлять обвинение по расследованным НАБ делам в суде как обособленное подразделение в системе Генеральной прокуратуры.