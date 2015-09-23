Список "Свободы" в Киевсовет возглавил арестованный из-за столкновений под Радой Сиротюк

Соответствующее решение было принято на съезде партии и в ходе конференции территориальной организации "Свободы" в Киеве. Всего в списке значатся 120 кандидатов, передает ZN.ua.

На должность мэра города "Свобода" выдвинула депутата Верховной Рады VII Александра Мирного.

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Ранее сообщалось ранее, Всеукраинское объединение “Свобода” приняло решение о выдвижении Александра Мирного кандидатом на должность Киевского городского головы, Юрий Сиротюк должен возглавить список в Киевсовет, а Игоря Швайку будут выдвигать на должность городского головы Харькова.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября суд постановил арестовать Сиротюка сроком на 60 суток. Его вместе с другими «свободовцами» подозревают в организации беспорядков у парламента 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации. Тогда агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

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Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.