"Свобода" выдвинет Мирного в мэры Киева, Сиротюка - в Киевсовет, а Швайку – на пост главы Харькова

Всеукраинское объединение “Свобода” приняло решение о выдвижении Александра Мирного кандидатом на должность Киевского городского головы, Юрий Сиротюк должен возглавить список в Киевсовет, а Игоря Швайку будут выдвигать на должность городского головы Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после завершения 32 съезда «Свободы» сообщил ее лидер Олег Тягнибок.

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“Съезд определил, что мы будем выдвигать на городского голову Киева Александра Мирного”, - сказал Тягнибок и добавил, что предварительно также на эту должность обсуждалась его кандидатура, кандидатуры народных депутатов Андрея Ильенко и Юрия Левченко.

Кроме того, добавил лидер “Свободы”, съезд принял решение о том, что первым номером в списке “Свободы” в Киевский городской совет будет идти экс-народный депутат Юрий Сиротюк.

Предварительно, добавил Тягнибок, планировалось, что Сиротюк будет баллотироваться в Киевский городской совет по Лесному массиву Киева, а первым номером в списке должен был идти Богдан Бенюк, который теперь идет в округе Сиротюка.

Кроме того, Тягнибок отметил, что на должность городского головы Харькова будет выдвигаться Игорь Швайка. По его убеждению, Швайка сейчас имеет большие шансы побороться за эту должность.

Кроме того, он отметил, что во время съезда было принято решение о том, что все официально зарегистрированные политические организации “Свободы” - районные, городские, областные организации - будут принимать участие в выборах в местные органы власти.

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“Наша партия будет выдвигать кандидатов и бороться, в первую очередь, за наше представительство в областных советах”, - сказал Тягнибок и добавил, что партия поставила себе задачу получить свою фракцию в каждой области.

Аналогичное решение, добавил он, касается и городских советов, областных центров.