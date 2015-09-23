Порошенко поблагодарил Сенат США за активную поддержку в противодействии российской агрессии

Об этом глава государства заявил во время встречи с председателем комитета по вопросам Вооруженных Сил США сенатором Джоном МакКейном, сообщает президентская пресс-служба.

Порошенко особо отметил личные усилия Джона МакКейна в вопросах военной помощи Украине.

«Американский сенатор высказался в поддержку подходов украинской стороны к дальнейшему урегулированию конфликта, в частности осудил планы российских боевиков провести «фейковые» выборы на Донбассе», - говорится в сообщении.

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Джон МакКейн отметил: «Я не сомневаюсь, что Украинский народ готов бороться до конца, и я хочу заверить, что большое количество американских политиков будут продолжать делать все возможное, чтобы помочь вам».

Порошенко проинформировал сенатора о ходе внутренних реформ в Украине, в том числе шаги власти по борьбе с коррупцией, добавили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН ранее, сенатор США Джон Маккейн выразил обеспокоенность действиями Российской Федерации по перемещению границы вглубь Грузии. Он добавил, что общается с правительством Грузии, так как «это правительство избрано и одобрено народом, надеюсь на изменение правительственного курса к лучшему».