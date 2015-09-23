Маккейн: Россияне каждый месяц все больше продвигают границу вглубь Грузии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маккейн заявил сегодня на брифинге в Одессе.

«Прежде всего, беспокоит то, что россияне каждый месяц все больше и больше продвигают границу вглубь грузинской суверенной территории. И это является грубым нарушением суверенитета Грузии. Кроме того, настораживают и другие происходящие там события, в том числе, преследование средств массовой информации», - заявил сенатор.

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Он добавил, что общается с правительством Грузии, так как «это правительство избрано и одобрено народом, надеюсь на изменение правительственного курса к лучшему».

Справка УНИАН. Джон Сидней Маккейн – республиканец, сенатор США от штата Аризона. Известен своей критикой президента США Барака Обамы за недостаточное, с его точки зрения, внимание к «украинскому вопросу».

Во время массовых протестов на Майдане посещал Киев, выражая поддержку участникам Революции Достоинства.