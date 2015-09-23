Маккейн: Россияне каждый месяц все больше продвигают границу вглубь Грузии
Сенатор США Джон Маккейн выразил обеспокоенность действиями Российской Федерации по перемещению границы вглубь Грузии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маккейн заявил сегодня на брифинге в Одессе.
«Прежде всего, беспокоит то, что россияне каждый месяц все больше и больше продвигают границу вглубь грузинской суверенной территории. И это является грубым нарушением суверенитета Грузии. Кроме того, настораживают и другие происходящие там события, в том числе, преследование средств массовой информации», - заявил сенатор.
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Он добавил, что общается с правительством Грузии, так как «это правительство избрано и одобрено народом, надеюсь на изменение правительственного курса к лучшему».
Справка УНИАН. Джон Сидней Маккейн – республиканец, сенатор США от штата Аризона. Известен своей критикой президента США Барака Обамы за недостаточное, с его точки зрения, внимание к «украинскому вопросу».
Во время массовых протестов на Майдане посещал Киев, выражая поддержку участникам Революции Достоинства.