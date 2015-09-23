БПП выдвинул Курячего кандидатом в мэры Днепропетровска

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» выдвинула кандидатом на должность городского головы Днепропетровска народного депутата Украины Максима Курячего. Об этом было объявлено сегодня на областной конференции партии.

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Как передает корреспондент УНИАН, от партии «БПП «Солидарность» выдвинуто 120 кандидатов в Днепропетровский областной совет, 340 кандидатов в городские советы, 720 кандидатов в районные советы, 570 кандидатов в районные советы в городах с районным делением.

Также от партии выдвинуты претенденты в мэры в 10 городах Днепропетровской области.