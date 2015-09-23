БПП выдвинул Курячего кандидатом в мэры Днепропетровска
20:25, 23 сентября 2015Политика
951 0
От партии выдвинуты претенденты в мэры в 10 городах Днепропетровской области.
Курячий (по центру) пойдет на выборы мэра Днепропетровска от БПП / Фото УНИАН
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» выдвинула кандидатом на должность городского головы Днепропетровска народного депутата Украины Максима Курячего. Об этом было объявлено сегодня на областной конференции партии.
Читайте такжеГайдар будет баллотироваться в депутаты Одесского облсовета от БПП
Как передает корреспондент УНИАН, от партии «БПП «Солидарность» выдвинуто 120 кандидатов в Днепропетровский областной совет, 340 кандидатов в городские советы, 720 кандидатов в районные советы, 570 кандидатов в районные советы в городах с районным делением.
Также от партии выдвинуты претенденты в мэры в 10 городах Днепропетровской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter