В Днепропетровске начался опрос по поводу смены названия: лидирует Днепр

Высказаться относительно этого днепропетровцы могут, заполнив специальную форму на официальном интернет-сайте городского совета, пишет Радио Свобода.

По состоянию на воскресенье больше всего голосов набрало название Днепр (44,7 процента). Уже проголосовало около тысячи человек. В целом участникам голосования предлагают выбрать одно из 9 названий: Днепропетровск, Днепрослав, Днепр, Сичеслав, Днепровск, Днепрополь, Кодак, Новый Кодак, Святослав.

По данным из горсовета, жители, которые имеют другие предложения по переименованию города, должны предоставить предложение в письменной форме на имя и. о. городского головы с обязательным обоснованием.

Читайте такжеНациональный музей истории Великой отечественной войны переименованКроме того, как проинформировали в горсовете, с 13 августа в районах города начнутся общественные слушания относительно вариантов нового названия города. Согласно Уставу территориальной общины Днепропетровска, слушания состоятся во всех 8 районах города, в зданиях райсоветов.

Еженедельно в Днепропетровске проходят заседания специальной комиссии горсовета по вопросам изменения топонимики. Ранее в комиссии заявляли, что специалисты сейчас рассматривают несколько основных вариантов нового названия Днепропетровска – Днепрослав, Сичеслав, Днепр, Днепровськ тому подобное. По данным соцопроса 2010 года, каждому третьему жителю Днепропетровска не нравится название города.

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, в мае его подписал президент Петр Порошенко. По закону, в частности, переименованию подлежат областные центры Кировоград и Днепропетровск.

Так называемые законы о декоммунизации должны быть воплощены в жизнь за полгода. Переименование улиц и площадей принимается на местном уровне. Что же касается изменения названий городов, то окончательное решение за парламентом.