СБУ вновь вызывает на допрос экс-регионала Вадима Колесниченко

Как сообщает УНИАН, копия повестки о вызове его на допрос размещена на сайте СБУ.

Колесниченко вызывают «для участия в допросе в уголовном производстве № 22014000000000510 от 14.11.2014 по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность государства) и ч. 3 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины в качестве подозреваемого».

В повестке о вызове отмечается, что он должен прибыть на допрос 1 октября 2015 года в 10.00 в Главное следственное управление СБУ.

В графе «Корешок повестки о вызове» отметок о том, что он получил повестку, пока нет.

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Как сообщал УНИАН, СБУ уже вызывала на допрос Колесниченко по этому делу. Соответствующая повестка была обнародована 16 сентября. В ней отмечалось, что ему необходимо явиться на допрос 17 и 18 сентября 2015 года в 10.00 в каб. № 705 до Главного следственного управления СБ Украины.

Справка УНИАН. 16 января 2015 года Главным следственным управлением СБУ Колесниченко объявлен в розыск. Он был одним из авторов "законов 16 января".

В то же время 22 сентября Генеральной прокуратурой Украины начата процедура заочного осуждения в уголовном производстве, которое расследуется Главным следственным управлением СБУ в отношении бывшего народного депутата Колесниченко. Суд, по ходатайству Генпрокуратуры, дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Колесниченко.

Шевченковский районный суд 21.09.2015 своим постановлением удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного расследования, согласованное с прокурором, и дал разрешение на специальное досудебное расследование, сообщала пресс-служба генпрокуратуры.