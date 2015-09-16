СБУ вызвала на допрос скандального экс-регионала Колесниченко

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

От Колесниченко требуют явиться 17 и 18 сентября в 10.00 в Главное следственное управление СБУ.

Стало известно, что его подозревают по ч. 2 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и ч.3 ст. 161 ("нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса.

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Также в повестке указан адрес проживания экс-регионала: Украина, АР Крым, г. Ялта, ул. Боткинская, 4 кв. 1.

Как ранее сообщал УНИАН, бывшие народные депутаты от «Партии регионов» Николай Левченко и Вадим Колесниченко объявлены в розыск.

Бывшим депутатам инкриминируют совершение преступления по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей или другим тяжким последствиям").

Стоит напомнить, что Колесниченко был одним из авторов скандальных "законов о диктатуре", незаконно принятых нардепами 16 января 2014 года.