СБУ объявила экс-депутатов Колесниченко и Левченко в розыск

16:24, 16 января 2015
Политика
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Бывшие народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Николай Левченко объявлены в розыск.

/ УНІАН

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

«16 января с.г. Главным следственным управлением Службы безопасности Украины составлено сообщение о подозрении и объявлен в розыск граждан Украины, бывших народных депутатов Николая Левченко и Вадима Колесниченко», - написал он.

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По данным Лубкивского, «им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 110 УК Украины, которое заключается в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, к выходу из состава Украины ее отдельных регионов, что привело к тяжким последствиям в виде нарушения суверенитета Украины, ее целостности и неприкосновенности государственной границы, оккупации части территории Украины подразделениями вооруженных сил Российской Федерации».

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