Суд оставил свободовца Сиротюка под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение огласил судья Апелляционного суда Киева Валерий Лашевич после рассмотрения жалобы на решение Печерского районного суда Киева об избрании Сиротюку меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Таким образом Сиротюк будет находиться под стражей до 11 ноября 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября суд постановил арестовать Сиротюка сроком на 60 суток. Его вместе с другими «свободовцами» подозревают в организации беспорядков у парламента 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации. Тогда агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.