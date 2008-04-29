Шуфрич именем Господа ”отбрил” охрану Ющенко и влез впереди Президента

Неудовольствие прихожан Киево-Печерской лавры вызвал кортеж Президента. Виктор Ющенко успел на окончание праздничной пасхальной службы, которую правил предстоятель УПЦ митрополит Владимир. «Цари и те пешком по Лавре ходили...», - по данным Сегодняименно таким шепотком толпа верующих встретила десяток авто президентского кортежа, который заехал прямо на территорию Лавры. В окружении президента говорят, что так могли сделать из соображений безопасности...

За несколько часов до визита Ющенко в Лавру на службу пришел лидер ПР Виктор Янукович. В храм он прибыл без жены, но в сопровождении десятка видных "регионалов". Отстояв службу, регионалы выстроились во дворе Лавры, чтобы им освятили пасхальные приношения. Как раз в этот момент охрана президента готовила место для главы государства. На "линии огня" оказался Нестор Шуфрич, и когда его попросили потесниться, он заявил, что перед Богом все равны. Шуфрич занял место, где охрана планировала разместить президента. Потом уже, когда митрополит Владимир начал раздавать крашенные яйца, поскольку Шуфрич стоял на самом лучшем месте, именно ему досталось первое яйцо, которое должен был получить президент.