Порошенко не исключает усиления санкций против России в случае невыполнения Минских соглашений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня во время посещения во Львове в Академии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного.

В частности, говоря о ситуации на Донбассе, президент отметил, что скоординированные действия Вооруженных сил Украины и дипломатического корпуса уже привели к, пусть хрупкому, но прекращению огня.

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«Экономические санкции против России, которые нанесли ощутимый удар по ее экономике, уже сделали военную авантюру на Донбассе и аннексию Крыма критически невыгодной для нее. Но эти санкции могут быть ужесточены, если Россия не вернется к четкому выполнению Минских договоренностей», – заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.