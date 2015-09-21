Стало известно, на каких территориях "ЛНР" намерена провести свои "выборы" 1 ноября

Он хочет провести их в 12 городах и 6 районах временно оккупированной Луганской области, как говорится в "указе" Плотницкого, который обнародовали сайты боевиков.

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Боевики самопровозглашенной Луганской народной республики планируют провести свои псевдовыборы на территориях:

12 городов. Это Ровеньки, Алчевск, Антрацит, Брянка, Кировск, Краснодон, Красный Луч, Луганск, Первомайск, Свердловск и Стаханов;

6 районов, среди которых Антрацитовский, Краснодонский, Лутугинский, Перевальский, Свердловский и Славяносербский.

Ранее главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий заявил о планах провести "выборы в местные органы самоуправления" 1 ноября. При этом Плотницкий обещает якобы соблюдение всех международных норм, участие наблюдателей "от всех стран и всемирных организаций", а также выполнение Минских соглашений.