Экс-депутат Кривецкий опровергает обвинения Мосийчука в причастности к организации беспорядков возле ВР

Об этом Кривецкий заявил в комментарии телеканалу «112».

«30 августа, 28, 29 я был во Львове со своей семьей. Я не был в Администрации президента и ни с кем не встречался. 1 числа я прилетел в Киев», - заявил он.

На вопрос ведущей, почему Мосийчук обвинил его в том, что он ходил в АП, Кривецкий ответил: «Мне сказали, что его разозлило то, что «Свобода» проголосовала, чтобы привлечь его к уголовной ответственности... Я думаю, что это договоренность с Аваковым. Это мое личное мнение. Потому что настолько цинично и неправдиво говорить – это в стиле Мосийчука».

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Он также отметил, что за эти обвинения будет подавать иск к Мосийчуку.

Как сообщал УНИАН, сегодня Мосийчук заявил, что требует от министра внутренних дел Украины Арсена Авакова назвать заказчика теракта, совершенного под Верховной Радой 31 августа.

“Мне доподлинно известно, что один из заказчиков взрыва (гранаты) и теракта под Верховной Радой был в Администрации президента 30 августа”, - сказал депутат.

Позже Мосийчук снова вышел к журналистам и заявил, что 30 августа в Администрации президента был представитель ВО “Свобода” Игорь Кривецкий.