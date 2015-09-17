Заседание ВР закрыли из-за стычки между представителями коалиции и фракции Ляшко (фото, видео)

В Верховной Раде Украины происходят стычки между представителями коалиции и фракции Радикальной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как лидер фракции РП Олег Ляшко после решения парламента о даче согласия на задержание и арест депутата этой фракции Игоря Мосийчука подошел к трибуне.

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Ляшко хотел выступить с трибуны парламента, а председатель ВР Владимир Гройсман отказался предоставить ему слово для выступления.

В ответ Ляшко начал кричать: "Подонок, скотина".

Произошла стычка, и в это время Гройсман досрочно закрыл заседание парламента.