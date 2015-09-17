Заседание ВР закрыли из-за стычки между представителями коалиции и фракции Ляшко (фото, видео)
18:02, 17 сентября 2015Политика
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Ляшко хотел выступить с трибуны парламента, а председатель ВР Владимир Гройсман отказался предоставить ему слово для выступления.
Ляшко обвиняет Гройсмана в том, что он не дал ему слово / Скриншот видео
В Верховной Раде Украины происходят стычки между представителями коалиции и фракции Радикальной партии.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как лидер фракции РП Олег Ляшко после решения парламента о даче согласия на задержание и арест депутата этой фракции Игоря Мосийчука подошел к трибуне.
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Ляшко хотел выступить с трибуны парламента, а председатель ВР Владимир Гройсман отказался предоставить ему слово для выступления.
В ответ Ляшко начал кричать: "Подонок, скотина".
Произошла стычка, и в это время Гройсман досрочно закрыл заседание парламента.
Стычка в Раде / @alexrbchn
Видео 112 Украина
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