Ученые изучают освобождение Украины от Золотой орды

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам прессы и информации Кировоградской ОГА.

В конференции принимают участие известные историки из Украины, Литвы, России и Беларуси.

Синеводская битва состоялась в 1362 году на реке Синюха вблизи поселка Торговиця Новоархангельского района на территории современной Кировоградской области. Победа объединенного украинско-литовского войска под предводительством литовского князя Ольгерда над войсками трех татарских ханов считается одним из самых примечательных событий в средневековой истории Восточной Европы. Событие ознаменовало начало освобождения украинских земель от 122-летнего господства Золотой орды.

«У нас в области на протяжении последних лет немало сделано именно в аспекте изучения истории родного края, популяризации, особенно среди молодежи, исторических имен, фигур, событий. Преподаватели-историки, научные работники педуниверситета отозвались на нашу идею – создать пособие для старшеклассников «История родного края», которое должно выйти в свет уже в новом учебном году. Надеюсь, что события седой древности, в частности, Синеводской битвы, найдут свое место на страницах настоящего пособия», - открывая конференцию, отметил председатель Кировоградской ОГА Сергей Ларин.

7 июня в программе конференции – ознакомления участников с ходом археологических исследований в Торговице.