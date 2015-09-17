Задержанного полковника СБУ подозревают минимум в пяти фактах получения взяток

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Задержанный подозревается более чем в пяти случаях получения взяток от сотрудников правоохранительных органов, от пограничников - за непрепятствование осуществления профессиональной деятельности в районе западной границы и от своих подчиненных", - сказал Матиос.

По его словам, благодаря тщательно разработанной многоходовой операции с применением технических средств взяточника удалось сегодня задержать.

При этом Матиос отметил, что очередной денежный транш в сумме 500 долларов полковник СБУ получил за час до начала коллегии и с этими же деньгами, которые были соответствующим образом помечены, явился в помещение, где проходила коллегия.

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В то же время Матиос отказался уточнить общую сумму взяток, которые установлены следствием, сославшись на то, что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, и подозрение задержанному еще не вручено.

Главный военный прокурор заверил, что сроки расследования дела и передачи его в суд будут самые сжатые.

В свою очередь советник председателя СБУ Юрий Тандит сообщил, что задержанный офицер, среди прочего, так сказать, "ставил на счетчик своих подчиненных".

Как сообщал УНИАН, сегодня во время коллегии СБУ задержали полковника СБУ, заместителя руководителя регионального подразделения Департамента контрразведки Службы безопасности Украины за систематическое получение взяток.

В пресс-службе СБУ отметили, что полковник прибыл на коллегию через час после получения очередной задокументированной взятки. Следователи внутренней безопасности СБУ и Главной военной прокуратуры ГПУ задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.