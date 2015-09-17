Во время коллегии СБУ задержан офицер контрразведки по подозрению во взяточничестве (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.

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"Продолжается очистка украинских спецслужб. Сегодня утром на коллегии Службы безопасности Украины за взяточничество задержали офицера Управления военной контрразведки в звании полковника", - сообщил он.

Мотузяник также отметил, что за прошедшие два месяца СБУ разоблачила и задержала 16 взяточников в собственных рядах, в том числе и среди старших офицеров.