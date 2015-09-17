"Выборы" "ДНР" угрожают единственному действенному инструменту утверждения мира на Донбассе – Гройсман

Как сообщил спикер парламента Владимир Гройсман, именно эти договоренности признаны международным сообществом единственным действенным инструментом прекращения военного конфликта и утверждения мира.

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"Эти фейковые выборы "под дулом автомата" нивелируют всю логику переговорного процесса, которая была достигнута Минскими договоренностями. Они способны не только углубить военный конфликт, который уже унес жизни тысяч человек и лишил крова несколько миллионов украинских семей, но и еще больше толкнуть Донбасс в водоворот хаоса, гуманитарной катастрофы, для которого перспективы мира окажутся еще более призрачными", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, "местные выборы" в "ДНР" пройдут 18 октября по "законам" боевиков и завершатся только в 2016 году.