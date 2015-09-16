Парубий закрыл сегодняшнее заседание ВР

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим депутаты дважды сигнальным голосованием не поддержали законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно проведения земельных торгов.

За законопроект проголосовали только в первом случае — 205 депутатов из 289, зарегистрировавшихся в сессионном зале, а во втором 206 — с 287.

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Парубий отметил, что голосование по этому законопроекту переносится на другой пленарный день.

Он напомнил, что завтрашнее заседание начнется в 10.00.