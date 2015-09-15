Почти 70% украинцев планируют прийти на местные выборы - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные компанией GFK Ukraine.

Согласно его результатам, 45% украинцев заявили, что точно примут участие в волеизъявлении, еще 24% скорее всего будут голосовать. В свою очередь 13% респондентов не планируют голосовать, а 10% пока не определились по этому вопросу.

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Стоит отметить, что наибольшее количество тех, кто планирует принять участие в голосовании на предстоящих выборах, - на западе Украины (80%), наименьшее - на юге (48%). При этом в южных областях больше всего респондентов заявили, что точно не пойдут на выборы - 23%.

Отмечается, что в восточных регионах Украины принять участие в выборах планируют 62% опрошенных.

Как стало известно по результатам опроса, в селах отмечается высокий уровень готовности принять участие в местных выборах - 76%.

Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.