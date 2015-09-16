Бывший посол США в НАТО: Запад мало сделал для того, чтобы остановить Путина

Об этом заявил бывший посол США при НАТО Курт Волкер, сообщает "Голос Америки". Запад, по его словам, не сделал ничего, чтобы ответить на агрессивные действия Кремля. Причина, по словам Курта Волкера, заключается в самом Альянсе, а не внешних факторах.

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"Угрозой номер один для НАТО является нехватка политической воли. У нас есть все возможности, чтобы защитить себя и использовать свои силы на содействие миру и стабильности не только в Европе, но и в мире. Однако не существует желания этого делать: ни в Западной Европе, ни в США, ни в Центральной Европе. Чтобы остановить Путина мы сделали минимум. Мы продолжаем говорить о деэскалации и путях выхода из ситуации, однако это лишь поощряет Путина к дальнейшим шагам. Я не вижу, что у нас есть политическая воля, чтобы действительно остановить его. Можем ли мы справиться с военной мощью России? Конечно. Могли бы мы обеспечить гораздо большую поддержку Украине в ее желании защитить себя? Бесспорно. Почему этого не происходит? Потому что существует страх конфронтации и нежелание платить за нее соответствующую цену", - добавил он.

Бывший посол США при НАТО считает, что для успешного противостояния Владимиру Путину нужно приложить усилия, а не отмежевываться заявлениями, поскольку бездействие может привести к непредсказуемым последствиям.

Кроме этого, Курт Волкер подчеркнул, что визит генсека Альянса Йенса Столтенберга в Киев является весьма символичным и демонстрирует заинтересованность НАТО Украиной. Открытие постоянного представительства НАТО в Киеве будет способствовать углублению сотрудничества.

"Открытие постоянного представительства НАТО в Украине означает, что там будет работать определенный штат людей, которые будут заниматься исключительно механизмами сотрудничества между НАТО и Украиной. Таким образом ежедневное сотрудничество будет более сфокусировано, и это лучше, чем иметь определенное количество людей в Брюсселе, которые работают в рамках общей политики. Открытие офиса поможет улучшить координацию и воплощение в жизнь уже достигнутых соглашений", - заявил Курт Волкер.

Между тем, предстоящий визит Йенса Столтенберга в Украину уже вызвал волну возмущения в России. Курт Волкер убежден, что открытие постоянного представительства НАТО в Украине не несет угрозы России, о чем часто говорят в Кремле.

"У НАТО был офис в Москве на протяжении многих лет. НАТО было заинтересовано в сотрудничестве с Россией. Однако, Россия сделала сотрудничество невозможным вторгшись в Украину, аннексировав Крым и отказываясь отступить. Так что этот центр не имеет отношения к России. Это развитие отношений между НАТО и Украиной", - заявил бывший посол США при НАТО.