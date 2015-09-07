НАТО откроет в Украине полноценное представительство - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник в Брюсселе по завершению встречи с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, передает собственный корреспондент УНИАН.

Соответствующее соглашение, по словам Климкина, будет подписано в Киеве во время визита генерального секретаря НАТО.

"Мы договорились подписать во время этого визита Соглашение о статусе представительства НАТО в Украине. Мы отходим от концепции Офиса связи НАТО и создаем, по сути, настоящее посольство НАТО в Украине", - заявил он.

Кроме того, во время визита будут подписаны и другие документы.

"Среди них я бы выделил нашу дорожную карту о оборонно-техническое взаимодействие с НАТО, наше взаимодействие в сфере стратегических коммуникаций или, лучше сказать, наше взаимодействие в борьбе с российской пропагандой", - уточнил Климкин.

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Также во время встречи с генсеком стороны обсудили, кроме начала работы уже существующих трастовых фондов, возможность "открытия новых трастовых фондов и проектов, например в сфере разминирования, в сфере стратегических коммуникаций".

"И, конечно, мы обратили особое внимание на содействии украинским Военно-Морским Силам и силам специальных операций", - добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые в истории как Североатлантического альянса, так и Украины примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также примет участие в официальной церемонии открытия совместных учений Украина-НАТО, которые пройдут с 21 по 25 сентября на Львовщине.

"На заседании будет окончательно принят ряд документов, в том числе Военную доктрину и Стратегический оборонительный бюллетень", - сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.