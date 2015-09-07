Генсек НАТО впервые в истории Альянса и Украины примет участие в заседании СНБО

Об этом сообщил в понедельник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО по завершении встречи с генеральным секретарем организации Столтенбергом министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Только что я имел содержательную встречу с генсеком НАТО, и мы обсудили его визит в Украину, который будет знаковым и символическим, поскольку он вместе с президентом Украины примет участие в официальной церемонии открытия учений в сфере гражданской защиты, а в рамках визита впервые в истории НАТО и Украины по приглашению президента Украины примет участия в заседании СНБО", - сказал министр.

По его словам, дата визита будет названа в ближайшие дни. Известно, что учения пройдут с 21 по 25 сентября во Львовской области.

Климкин подчеркнул, что заседание СНБО "позволит нам проговорить, как мы будем осуществлять наше взаимодействие в проведении реформы в сфере безопасности и оборонного сектора Украины, полномасштабного доведения его до стандартов НАТО".

"На заседании будет окончательно принят ряд документов, в том числе Военная доктрина и Стратегический оборонительный бюллетень", - добавил глава внешнеполитического ведомства Украины.