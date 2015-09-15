На сайте президента появилась петиция с предложением уволить Саакашвили за провал реформ и саморекламу

Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте главы государства.

В тексте документа активисты просят президента признать, что «эксперимент с назначением Саакашвили оказался неудачным» и уволив губернатора, назначив на эту должность кого-то более достойного, и с украинским гражданством.

В петиции указаны основные претензии, которые активисты выдвигают к Михеилу Саакшвили. По их мнению, губернатор Одесской области занимается самопиаром, а не реальной работой.

Свои обвинения авторы документа изложили в 5 пунктах.

Во-первых, жители Одесской области так и не увидели реальных реформ, поскольку они так и остались обещаниями;

Во-вторых, не видно результатов борьбы с коррупцией. Наоборот, на взятке поймали начальника милиции Одессы Олега Макуху, которого назначал человек Саакашвили. Кроме того, даже после увольнения начальника Ильичевского порта, инициированного губернатором, в порту мало что изменилось, поскольку начальником стал бывший заместитель уволенного директора.

В-третьих, активисты считают ошибочными назначения заместителями губернатора таких одиозных личностей, как Александр Боровик и Мария Гайдар. А назначение советником губернатора генерального директора компании «ТИС» Андрея Ставницера активисты «Кадровой метлы» считают прямой коррупцией.

В-четвертых, Саакашвили так и не смог побороть бюрократию, и анонсированный им Центр предоставления административных услуг появился лишь на бумаге.

В-пятых, губернатору так и не удалось привлечь инвестиции в регион, несмотря на обещания и декларации.

Активисты также критикуют Михеила Саакашвили за его страсть к эпатажу и саморекламе. «По числу упоминаний не только в местной, но и во всеукраинской прессе с Саакашвили могут соперничать разве что президент и премьер», - говорится в петиции.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был назначен президентом на должность главы Одесской ОГА в конце мая этого года. Представляя нового губернатора, Петр Порошенко заявил, что возлагает на него большие надежды в плане борьбы с коррупцией и контрабандой в Одесской области.