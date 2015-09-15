В партии Порошенко хотят отменить заседания парламента до проведения местных выборов

Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что сейчас прорабатывается вариант изменения календарного плана с тем, чтобы "максимальное количество недель, насколько это возможно перед местными выборами, работать народным депутатам в избирательных округах".

Читайте также"Свобода" решила идти на местные выборы с "Правым сектором"

Кононенко считает, что такой подход позволил бы снять агитационную составляющую в Верховной Раде.

То есть, чтобы политические силы не проводили агитацию с парламентской трибуны.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о местных выборах, согласно которому волеизъявление граждан состоится 25 октября.