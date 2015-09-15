В партии Порошенко хотят отменить заседания парламента до проведения местных выборов
13:59, 15 сентября 2015Политика
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Первый заместитель председателя фракции партии "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявляет о необходимости изменения календарного плана работы Верховной Рады таким образом, чтобы не было заседаний парламента перед местными выборами.
В "БПП" говорят, что заседания надо отменить, чтобы депутаты не проводили агитаций с трибуны / Фото УНИАН
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент УНИАН.
Он отметил, что сейчас прорабатывается вариант изменения календарного плана с тем, чтобы "максимальное количество недель, насколько это возможно перед местными выборами, работать народным депутатам в избирательных округах".
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Кононенко считает, что такой подход позволил бы снять агитационную составляющую в Верховной Раде.
То есть, чтобы политические силы не проводили агитацию с парламентской трибуны.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о местных выборах, согласно которому волеизъявление граждан состоится 25 октября.
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