Корбан будет баллотироваться на должность мэра Киева от партии "УКРОП"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на съезде политсилы.

Корбан отметил, что на заседании политсовета велись долгие споры по поводу кандидатуры на должность мэра Киева от партии “УКРОП”, поскольку все понимали, что “Киеву нужен хороший менеджер и управленец”.

По его словам, конечно, что таким менеджером и управленцем является бизнесмен, бывший председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский, но у него в ближайшее время нет желания баллотироваться на выборах.

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По словам Корбана, было решено, что на выборах будет баллотироваться он, поскольку сегодня “Киеву нужен хороший кризисный менеджер”.

Как известно, выборы в органы местного самоуправления, городских, поселковых, сельских голов состоятся в Украине 25 октября.