В ЕС считают опасным для Украины законопроект Чорновол о конфискации имущества экс-чиновников
В случае принятие законопроекта №3025, предусматривающего особый режим конфискации имущества бывшего Президента Виктора Януковича и ряда экс-чиновников, фигуранты закона смогут обжаловать его в Европейском суде по правам человека.
Об этом напомнил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, вице-председатель группы "Альянс либералов и демократов за Европу", передает РБК-Украина.
Он отметил, что экспроприация и конфискация имущества может быть произведена только после тщательного расследования и суда, и только после вынесения судебного решения.
"Если указанные критерии не были соблюдены, люди могут обращаться в Высший Суд Украины или подавать апелляцию в Европейский суд по правам человека за компенсацией вследствие нарушения их прав", - отметил он.
"Я убежден, что Украина должна следовать пути юридической независимости и прозрачности, обеспечивающим разделение юридической и политической власти, только таким образом можно проложить фундамент для правильно управляемого и демократического государства", - добавил он.
Отметим, ранее о том, что принятие законопроекта Черновол приведет к проигрышу Украины в международных судах, на своей странице в Facebook писал депутат украинского парламента Сергей Лещенко.
"В случае принятия закона он обернется для Украины исками в международные суды и многократной компенсацией бандитам - за наш с вами счет", - прогнозирует он.
Напомним, Верховной Раде Украины предлагают утвердить особый режим конфискации имущества Виктора Януковича, Николая Азарова, Раисы Богатыревой, братьев Клюевых, Виктора Пшонки и других. Проект закона зарегистрирован народными депутатами от "Народного фронта" Татьяной Чорновол и Олегом Барной.