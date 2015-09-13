Аваков заявляет, что не усиливал охрану после предотвращения покушения на него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Чернигове во время презентации набора в новую полицию.

"Мы ничего не усиливали и не меняли, сами видите. Нужно относиться к этому философски", - сказал Аваков.

Он также отметил, что министры внутренних дел не только в Украине, а и в других странах находятся "под прессом" в силу своей деятельности.

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Аваков сообщил, что знал основного подозреваемого и был о нем хорошего мнения.

"Эти ребята хорошо себя проявили в АТО, но так бывает", - поделился он.

Аваков также признался, что до последнего отказывался верить, что СБУ имеет неоспоримые факты подготовки покушения на убийство. Он подчеркнул, что министр внутренних дел был одним из списка.

"У меня работа такая. Это не первый и не второй случай. Было, что и взрывчатку под стены министерства привозили. Это процесс", - отметил Аваков.