Порошенко опроверг сообщения о предложении обменять ГРУшников РФ на Сенцова и Кольченко - журналист

Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ, сообщает на своей странице в Facebook журналист The Independent Оливер Кэролл.

Как отмечается, президент ответил отрицательно на вопрос, получал ли он предложения обменять захваченных российских военных на Сенцова и Кольченко.

Читайте такжеДо суда над задержанными российскими спецназовцами обмена не будет - Матиос

Кроме того, Порошенко отметил, что он не считает равноценным обмен захваченных российских военных и украинцев.

"Is it true that you have received an offer to exchange captured Russian soldiers for Sentsov and Kolchenko?" "Not true... Posted by Oliver Carroll on 12 сентября 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Центра освобождения пленных Офицерского корпуса Владимир Рубан заявил, что данное предложение по поводу обмена российская сторона сделала на встрече в Минске на прошлой неделе.