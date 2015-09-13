В Минске российских ГРУшников предложили обменять на Сенцова и Кольченко - Рубан (видео)

Об этом сообщил Владимир Рубан, руководитель Центра освобождения пленных Офицерского корпуса, передает Громадське.

Он отметил, что предложение поступило от российской стороны на встречах в Минске на прошлой неделе. Он отметил, что сейчас решение должна принять украинская сторона.

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«Я не назову источник, сторону, с которой мы общались. Именно по их просьбе. Это представители России, а не Донецка. Встреча была в Минске. Разговор был достаточно серьезный», - рассказал Рубан.

«Однако я вижу, что украинская сторона решила затянуть с ответом на это предложение», - добавил он.

Напомним, ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что обмен российских военных на пленных украинцев возможен только после суда над ГРУшниками.