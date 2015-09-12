Агрессией против Украины Путин создал себе ловушку - Яценюк

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил во время конференции в Киеве.

«Путин создал политическую ловушку для себя самого в России. Для Путина нет хорошего решения. Если он скажет, что решил покинуть Донецк и Луганск, - он политически мертв в России. Если он перейдет в наступление против украинской армии, пытаясь захватить больше территорий независимого государства, – он мертв в мире», - сказал премьер-министр Украины.

Яценюк подчеркнул, что Путин «лично приказал направить до 40 тысяч военных, в том числе российских регулярных войск», на территории Донецкой и Луганской областей.

Глава правительства отметил, что России было предложено несколько путей отступления», однако Путин их не принял.

Отвечая на вопрос о Минских договоренностях, Яценюк подчеркнул: «У нас было два варианта: наихудший и плохой – не иметь Минских договоренностей вообще или подписать их. Я скептически отношусь к данному соглашению, но понимаю, что это единственная договоренность, которая у нас есть».

Минские договоренности, напомнил Яценюк, базируются на нескольких ключевых пунктах: реальное прекращение огня, отвод российских войск и закрытие границы.

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«Мы готовы провести свободные и честные выборы в Донецке и Луганске, только если они будут соответствовать всем критериям ОБСЕ и БДИПЧ. Трудно представить, что ОБСЕ подтвердило бы, что мы можем провести свободные и честные выборы под дулом российского автомата Калашникова на каждом избирательном участке», - подчеркнул глава правительства.

«Нет легкого решения. И мы никогда не пойдем ни на какие уступки, как, например, сделать Украину федеративным государством. Это – путь уничтожения Украины, и это план Путина», - подчеркнул он.

Глава правительства подчеркнул, что Украина со своей стороны выполнила все пункты Минских договоренностей: «Украина была и есть белее белого в исполнении Минских договоренностей. Мы стремимся обеспечить мир и стабильность, и добиться деэскалации ситуации».

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«Все в руках президента Путина. Если он действительно хочет деэскалации ситуации, он должен уйти из Украины. Если нет – нам надо действовать сообща, всему мировому сообществу, чтобы давить на него», - подчеркнул Яценюк.