Песков назвал абсурдным необходимость выполнять Минские соглашения Россией

Об этом сообщают РИА Новости.

Песков в очередной раз попытался заверить, что Россия не является стороной конфликта на территории Украины и не обязана выполнять Минские соглашения.

"Мы по-прежнему считаем абсурдными любые упреки в адрес Москвы в том плане, что, дескать, Москва не выполняет минские договоренности, потому что Москва не является стороной, которая должна выполнять минские договоренности. Это что касается временных рамок", — сказал Песков.

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При этом, он вновь обвинил Киев в нарушении Минских соглашений.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать новую военную доктрину Украины.