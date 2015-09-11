На встрече глав МИДов "нормандской четверки" будут говорить про Донбасс и Сирию

Об этом накануне встречи, сообщил представитель немецкого правительства, передает украинская редакция "Немецкой волны". По его словам, сообщение об участии российских военных в сирийском конфликте является "важным" развитием событий. Поэтому его, скорее всего, обсудят во время встречи.

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Киев, в свою очередь, заявил о намерении поднять вопрос комплексного выполнения минских соглашений на переговорах в Берлине. Речь идет прежде всего о том, чтобы "провести реальные и честные выборы", "наработка на пути отвода российских регулярных войск, огромного количества вооружений и бесконечных наемников", - заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

В то же время глава украинского МИДа отметил, что сейчас нецелесообразно говорить о каких-то других форматах переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. "Нам нужен результат", - подчеркнул он, добавив, что в этой ситуации все стороны должны выполнить свои обязательства. Кроме того, по словам украинского чиновника, будут обсуждаться вопросы мониторинга ОБСЕ и гуманитарные аспекты.