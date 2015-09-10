Порошенко: Олланд и Меркель в "нормандском формате" представляют весь ЕС

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в эфире одного из телеканалов. По его словам, еще в начале минских переговоров в феврале Ангела Меркель и Франсуа Олланд заявили, что представляют на переговорах весь Евросоюз.

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"С самого начала участие президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель было обеспечено соответствующим подтверждением их полномочий со стороны Совета ЕС", - сказал президент.

Петр Порошенко добавил, что США также принимают активное участие в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Он сообщил, что на заседаниях трехсторонней контактной группы постоянно присутствует представитель США в ранге посла.