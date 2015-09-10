Порошенко назначил первых отобранных публично глав РГА в Одесской области

Президент Петр Порошенко назначил председателей районных государственных администраций Одесской области, которые были отобраны на должности по открытой процедуре.

Как сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, во время встречи с новоназначенными руководителями райгосадминистраций глава государства заявил: «Публичный отбор кандидатов на должности в райгосадминистрации в Одесской области – это индикатор новой кадровой политики очищения государственного аппарата».

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Президент подчеркнул, что старые принципы построения властной вертикали отменяются. «Все утверждают о якобы короткой скамейке запасных, кадровом ресурсе, который власть может предложить обществу. Это ошибочная позиция, неприемлемая в условиях новой Украины. Не надо, как раньше, тасовать одну и ту же засаленную колоду», – сказал Порошенко.

Он отметил, что согласился на такое предложение по отбору и назначению новых руководителей РГА председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили потому, что за довольно короткое время работы в должности он уже сделал «ряд решительных шагов, направленных на наведение порядка в области и построение модели реформ, среди которых кадровая – одна из важнейших».

Президент отметил, что именно по такому принципу сейчас проводится отбор в новую полицию, начат конкурс в прокуратуре, подобраны руководитель и детективы Национального антикоррупционного бюро.

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Порошенко убежден, что отсутствие опыта работы у кандидатов является положительным моментом, поскольку автоматически отменяет любые коррупционные связи и повышает уровень доверия к ним. «Ничего страшного в том, что в полицию пришли 80% людей, которые никогда не имели никакого отношения к милиции. Это еще и лучше, потому что уровень доверия – это ключевой индикатор, который я сегодня жду от каждой структуры, где мы делаем кадровое обновление», – сказал Порошенко.