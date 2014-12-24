Порошенко уволил 78 глав районных госадминистраций

В Ивано-Франковской области Порошенко уволил 11 глав РГА, в Тернопольской, Ровненской, Львовской и Кировоградской – по 7 глав РГА, в Полтавской, Черниговской и Херсонской – 6, в Киевской и Хмельницкой – 5, в Винницкой – 3, в Николаевской, Волынской и Черкасской – 2, в Харьковской, Сумской, Луганской и Житомирской – по одному, сообщает ZN.ua.

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Ранее Порошенко уволил трех губернаторов-свободовцев. Президент освободил от занимаемых должностей председателя Полтавской облгосадминистрации Виктора Бугайчука, Ровенской ОГА Сергея Рыбачка и Тернопольской ОГА Олега Сиротюка.