Порошенко уволил 78 глав районных госадминистраций
08:01, 24 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил 78 глав районных государственных администраций в 18 областях Украины, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства.
Петр Порошенко / УНИАН
В Ивано-Франковской области Порошенко уволил 11 глав РГА, в Тернопольской, Ровненской, Львовской и Кировоградской – по 7 глав РГА, в Полтавской, Черниговской и Херсонской – 6, в Киевской и Хмельницкой – 5, в Винницкой – 3, в Николаевской, Волынской и Черкасской – 2, в Харьковской, Сумской, Луганской и Житомирской – по одному, сообщает ZN.ua.
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Ранее Порошенко уволил трех губернаторов-свободовцев. Президент освободил от занимаемых должностей председателя Полтавской облгосадминистрации Виктора Бугайчука, Ровенской ОГА Сергея Рыбачка и Тернопольской ОГА Олега Сиротюка.
Президент Украины уволил 78 председателей районных государственных администраций
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