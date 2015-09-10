Порошенко встретится с лидерами фракций коалиции в понедельник - Кубив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Украины Степан Кубив.

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По его словам, во время этой встречи будет обсужден ряд важных вопросов, которые касаются обороны, социальных стандартов, таможенной политики.

Как сообщал УНИАН, для встречи президента с коалицией наработан перечень вопросов, которые будут обсуждаться.