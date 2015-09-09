Лидеры коалиции встретятся с президентом и премьером 13 или 14 сентября - депутаты
Лидеры фракций коалиции встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком в воскресенье, 13 сентября, или в понедельник, 14 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания Совета коалиции сообщил первый заместитель фракции “БПП” Игорь Кононенко.
Он сказал, что на заседании, в частности, “готовили встречу, которая планируется или на выходные, или в понедельник, на следующей неделе, в формате “Совет коалиции, президент и премьер”.
“Наработан перечень вопросов, которые будем обсуждать”, - сказал депутат.
В свою очередь, лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк также отметил, что встреча состоится в воскресенье или в понедельник.
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Как сообщал УНИАН, 2 сентября первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Кононенко заявил, что участники коалиции встретятся с президентом и премьер-министром 8 или 9 сентября.
8 сентября представитель президента в парламенте Степан Кубив сообщил, что лидеры коалиции встретятся с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком в конце недели.