Лидеры коалиции встретятся с президентом и премьером 13 или 14 сентября - депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания Совета коалиции сообщил первый заместитель фракции “БПП” Игорь Кононенко.

Он сказал, что на заседании, в частности, “готовили встречу, которая планируется или на выходные, или в понедельник, на следующей неделе, в формате “Совет коалиции, президент и премьер”.

“Наработан перечень вопросов, которые будем обсуждать”, - сказал депутат.

В свою очередь, лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк также отметил, что встреча состоится в воскресенье или в понедельник.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября первый заместитель лидера фракции “Блока Петра Порошенко” Кононенко заявил, что участники коалиции встретятся с президентом и премьер-министром 8 или 9 сентября.

8 сентября представитель президента в парламенте Степан Кубив сообщил, что лидеры коалиции встретятся с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком в конце недели.