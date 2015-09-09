Порошенко подписал указ об обеспечении проведения местных выборов 25 октября
14:57, 09 сентября 2015Политика
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Президент Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении проведения демократических, честных и прозрачных местных выборов 25 октября 2015 года".
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ глава государства подписал во время заседания Совета регионального развития.
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Как сообщал УНИАН, 4 сентября Верховная Рада приняла закон о проведении первых местных выборов в объединенных общинах 25 октября.
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